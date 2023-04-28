Борнмут с Ильей Забарным минимально победил Саутгемптон в 33-м туре АПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов.

Единственным голом в поединке отличился Таверниер, элегантно укатив сферу под дальнюю стойку. Че Адамс сравнял счет в конце, но мяч отменили из-за минимального офсайда.

Забарный сыграл 30 минут и помог Борнмуту удержать победу, Эвертон с ошибкой Миколенко разгромно проиграл Ньюкаслу

Во встрече принял участие и Илья Забарный. Это его 2 матч в АПЛ. Украинец появился на поле на 67-й минуте, получив 6,3 балла от Whoscored. Это самая высокая оценка среди вышедших на замену игроков.

Благодаря победе Борнмут набрал 36 очков и запрыгнул на 14-е место турнирной таблицы. Саутгэмптон с 24 пунктами остался последним.