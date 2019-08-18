"Неплохо для толстяка", – Лукаку успокоил фанатов фотографией обнаженного торса

Новичок Интера Ромелу Лукаку показал фото своего обнаженного тела.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку решил опровергнуть информацию про свой лишний вес, опубликовав фотографию голого тела в Инстаграм. "Неплохо для толстяка", – написал Лукаку под фотографией.

Лукаку дебютировал за Интер, забив 4 гола в спарринге

Напомним, ранее сообщалось, что Лукаку может не принять участие в первом туре Серии А из-за лишнего веса. Отмечалось, что бельгиец весит 104 килограмма.

Лукаку перебрался на Джузеппе Меацца этим летом из Манчестер Юнайтед за 75 млн евро.

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