"Неплохо для толстяка", – Лукаку успокоил фанатов фотографией обнаженного торса

Англия — 13:00 297
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"Мы любим Зинченко": реакция британских СМИ на смелую игру украинца в феерическом матче Манчестер Сити – Тоттенхэм
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Манчестер Сити – Тоттенхэм: Зинченко чудом прощается с феноменальным рекордом, дежавю из ЛЧ и невероятный КДБАнглия — 17 авг 2770
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Зубков дебютным голом принес Ференцварошу победу, Фехервар Петряка разбил соперникаМир — 17 авг 259
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Зозуля с Альбасете в стартовом матче сезона проиграл Альмерии – хорошая оценка украинца в провальном поединке командыИспания — 17 авг 239
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Реал в меньшинстве победил Сельту – Кроос отметился шикарным голомИспания — 17 авг 299