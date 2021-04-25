"Если бы я знал о предстоящем запуске проекта Суперлиги, я бы всеми возможными способами попытался бы предотвратить это вместе с коллегами из Дортмунда и Парижа. Думаю, проект Суперлиги окончательно ликвидирован.

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То, что произошло, неприемлемо, но важно, чтобы клубы, которые осознали свою ошибку, как можно скорее вернулись в футбольную семью. В долгосрочной перспективе, возможно, даже неплохо, что мы пережили этот цирк, который длился 48 часов и перевернул мир с ног на голову. Это заставило бизнесменов раз и навсегда понять, что футбол – это не только бизнес", – цитирует Румменигге Bild.

К слову, большинство клубов-основателей Суперлиги объявили о намерениях покинуть организацию. Милан, Ювентус, Барселона и Реал все еще являются участниками проекта. Бавария не была среди участников, но СМИ сообщали о ее намерениях стать частью новой лиги.

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