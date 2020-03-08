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Неожиданный провал Ибрагимовича и компании в видеообзоре матча Милан – Дженоа – 1:2

20:18 38 Читати українською
Неожиданный провал Ибрагимовича и компании в видеообзоре матча Милан – Дженоа – 1:2
Милан – Дженоа – 1:2 – видео голов и обзор матча

Милан не смог справиться с Дженоа (1:2) в матче 26 тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

77’ Златан Ибрагимович
 
Горан Пандев 7’
Франческо Кассата 41’
7’ Горан Пандев
41’ Франческо Кассата
77’ Златан Ибрагимович

Подопечные Стефано Пиоли еще до перерыва пропустили два гола от борца за выживание. Опытный Пандев открыл счет на 7-й минуте, а ближе к свистку на перерыв Кассата удвоил преимущество Дженоа.

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Милан устроил штурм на ворота "грифонов" во втором тайме, однако усилий хватило лишь на один мяч. Ибрагимович воспользовался хаосом в центре штрафной и расстрелял Перина – 1:2.

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