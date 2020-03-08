Неожиданный провал Ибрагимовича и компании в видеообзоре матча Милан – Дженоа – 1:2

Милан не смог справиться с Дженоа (1:2) в матче 26 тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Подопечные Стефано Пиоли еще до перерыва пропустили два гола от борца за выживание. Опытный Пандев открыл счет на 7-й минуте, а ближе к свистку на перерыв Кассата удвоил преимущество Дженоа.

Ибрагимович голом не спас Милан от поражения, СПАЛ неожиданно одолел Парму: 26-й тур Серии А, воскресенье

Милан устроил штурм на ворота "грифонов" во втором тайме, однако усилий хватило лишь на один мяч. Ибрагимович воспользовался хаосом в центре штрафной и расстрелял Перина – 1:2.