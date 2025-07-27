Аль-Наср почти завершил подписание Феликса, информирует MaisFutebol. Клуб Криштиану Роналду предложил Челси сумму чуть более 50 млн евро – она позволит лондонскому клубу окупить инвестиции, сделанные около года назад.

Аль-Наср Роналду разгромил соперника в первом матче под руководством нового тренера

Более того, Аль-Наср также убедил Жоау Феликса, который за последние несколько часов поговорил с главным тренером команды Жорже Жезушем и форвардом Криштиану Роналду.

Ранее Феликс дал Аль-Насру понять, что заинтересован только в переходе в Бенфику. Однако "орлы" были готовы заплатить лишь половину от 50 миллионов евро. Аль-Наср использовал свою финансовую мощь, чтобы фактически закрыть сделку, когда Бенфика уже вышла из гонки за игрока.

Трубин лишил Моуринью трофея – украинец отличился благородным жестом (ВИДЕО)