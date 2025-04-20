"Кулес" в начале сезона 2024/25 потеряли из-за тяжелой травмы тер Штегена. На замену капитану подписали Войцеха Щенсны, который на тот момент уже объявил о завершении карьеры.

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Польский вратарь сумел впечатлить тренерский штаб и руководство Барселоны, пробившись в стартовый состав команды. Неудивительно, что "блаугранас" решили продлить соглашение с Щенсны.

"Мы довольны Войцехом. Он точно будет с нами в следующем сезоне", – цитирует спортивного директора каталонцев Деку Фабрицио Романо.

Напомним, что Барселона продолжает бороться за три трофея. "Кулес" вышли в финал Кубка Испании, в полуфинал Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании лидируют в турнирной таблице, опережая Реал на семь баллов.

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