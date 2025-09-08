"Футбол 24" разобрал следующего соперника сборной Украины Азербайджан, выделив не только слабые стороны, но и как ими можно воспользоваться.

После поражения от Франции Украине необходима победа над самой слабой сборной нашего квартета – Азербайджаном. Соперник за день до матча против "сине-желтых" отправил в отставку Фернанду Сантуша, который выигрывал Евро-2016 во главе сборной Португалии.

Азербайджан – Украина: пресс-конференция Реброва – об увольнении Сантуша, сюрприз от Зинченко и состояние Судакова

У азербайджанцев действительно немало проблем, которые показал матч против Исландии. Азербайджан вообще не атаковал, поэтому Украине стоит прежде всего найти пути к воротам команды соперника. Именно поэтому важно выставить быстрые фланги (Волошин, Назаренко), а также оставить Довбика в центре нападения (азербайджанцы плохо играют на "втором этаже"). Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".