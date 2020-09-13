Неожиданное поражение подопечных Скрипника в видеообзоре матча Заря – Мариуполь – 0:1
19:40 - Читати українською
Луганская Заря в большинстве уступила Мариуполю в рамках 2-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Заря - Мариуполь.
Дмитрий Топалов 62’
Даниил Игнатенко 86’
62’ Дмитрий Топалов
86’ Даниил Игнатенко
Азовцы визуально выглядели лучше и могли открыть счет в первом тайме, однако Сагуткин головой пробил в штангу. Во второй половине Мариуполь продолжил атаковать и Топалов сумел пробить Шевченко. Даже несмотря на удаление Игнатенко азовцы удержали победу над Зарей.
Мариуполь на выезде переиграл Зарю – азовцы одержали первую победу под руководством Маркевича
Таким образом, азовцы получили первую победу под руководством Остапа Маркевича, а вот Заря стартует с двух поражений в первых двух турах.
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