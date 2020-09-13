Луганская Заря в большинстве уступила Мариуполю в рамках 2-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Заря - Мариуполь.

Азовцы визуально выглядели лучше и могли открыть счет в первом тайме, однако Сагуткин головой пробил в штангу. Во второй половине Мариуполь продолжил атаковать и Топалов сумел пробить Шевченко. Даже несмотря на удаление Игнатенко азовцы удержали победу над Зарей.

Мариуполь на выезде переиграл Зарю – азовцы одержали первую победу под руководством Маркевича

Таким образом, азовцы получили первую победу под руководством Остапа Маркевича, а вот Заря стартует с двух поражений в первых двух турах.