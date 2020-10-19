В рамках 5-го тура английской Премьер-лиги Лестер на своем поле минимально уступил бирмингемской Астон Вилле. Смотрите видео забитого мяча и лучших мгновений поединка.

Судьбу абсолютно равного поединка на Кинг Пауэр решил единственный забитый мяч, да еще и в добавленное арбитром время.

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На 90+1-й минуте "виллан" Росс Баркли получил передачу от Макгинна, немного продвинулся с мячом вперед и метров с 25-ти решился на бильярдный выстрел из-под Чудхури – Шмейхель-младший спасти "лис" в этом эпизоде не смог.

Астон Вилла в компенсированое время вырвала победу у Лестера и вышла на второе место АПЛ с идеальными показателями