В матче 14-го тура УПЛ харьковчане уверенно одолели криворожцев. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Кривбасс пропустил уже на 8-й минуте – Габелок навесил со стандарта и Дебелко, пытаясь выбить мяч, срезал в девятку собственных ворот. За минуту до завершения первого тайма Металлист 1925 забил второй раз: Борячук принял заброс от Вачиберадзе, сблизился с Сарнавским и пробил под ближнюю стойку.

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После перерыва Дебелко замкнул подачу ударом головой над перекладиной. В ответ Курило нанес удар головой после навеса с углового – мимо ближнего угла. На этом вся опасность у ворот команд завершилась.

Как следствие, Металлист 1925 набрал 17 очков и поднялся на восьмую строчку, Кривбасс с 12 пунктами опустился на тринадцатую ступень.

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