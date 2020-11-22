Неожиданное поражение черниговцев в видеообзоре матча Десна – Львов – 0:1
19:35 - Читати українською
Львов минимально переиграл Десну на выезде. Смотрите видео голов и интересных моментов матча на "Футбол 24".
22’ Максим Грисьо
Черниговцы на своем поле принимали львовян и, видимо, планировали победить в матче с аутсайдером. Однако, Львов имел другие планы на игру – первым отличился Грисьо, который получил пас на ход и удачно переиграл Паста.
Львов удержал выездную победу над Десной и оттолкнулся от дна турнирной таблицы УПЛ
Десна после пропущенного мяча создала кучу моментов у ворот "горожан", однако реализация подвела хозяев. 1:0 – Львов сенсационно побеждает и покидает дно турнирной таблицы. Десна же пока держится четвертой.
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