Еще до середины первого тайма Заря дважды могла выходить вперед: сначала Булеца, выйдя один на один с вратарем Александрии, не смог перебросить последнего, а затем кипер успел среагировать на опасный выстрел Сергея с правого края штрафной.

Наставник Александрии озвучил амбициозную задачу команды на сезон

Выстрел в ответ от Устименко метров с десяти вовремя спас подкат Вернидуба. Все шло к свистку на перерыв, однако на 40-й минуте мощный удар Калюжного из-за пределов штрафной шокировал "мужиков" – 0:1.

Сразу после отдыха александрийцы едва не удвоили счет: Шевченко вышел далеко из ворот, и на прострел Третьякова в уже пустые ворота не успел Одарюк. Всем попыткам Зари не хватало точности, да и Билык в этом матче поймал кураж. За минуту до финального свистка на защиту гостей встала перекладина – бразилец Кристиан наносил мощный удар метров с 22-х.

Как следствие, довольно неожиданное поражение луганчан и дебютная победа Юрия Гуры во главе Александрии.

Александрия одержала сенсационную победу над Зарей на выезде