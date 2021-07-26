Неожиданное фиаско Скрипника в видеообзоре матча Заря – Александрия
Подопечные Юрия Гуры на выезде одолели луганчан. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Еще до середины первого тайма Заря дважды могла выходить вперед: сначала Булеца, выйдя один на один с вратарем Александрии, не смог перебросить последнего, а затем кипер успел среагировать на опасный выстрел Сергея с правого края штрафной.
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Выстрел в ответ от Устименко метров с десяти вовремя спас подкат Вернидуба. Все шло к свистку на перерыв, однако на 40-й минуте мощный удар Калюжного из-за пределов штрафной шокировал "мужиков" – 0:1.
Сразу после отдыха александрийцы едва не удвоили счет: Шевченко вышел далеко из ворот, и на прострел Третьякова в уже пустые ворота не успел Одарюк. Всем попыткам Зари не хватало точности, да и Билык в этом матче поймал кураж. За минуту до финального свистка на защиту гостей встала перекладина – бразилец Кристиан наносил мощный удар метров с 22-х.
Как следствие, довольно неожиданное поражение луганчан и дебютная победа Юрия Гуры во главе Александрии.
Александрия одержала сенсационную победу над Зарей на выезде