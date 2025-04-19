Левый Берег отобрал очки у Полесья в матче 25-го тура УПЛ, который состоялся 19 апреля 2025 года. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Левый Берег повел в счете на 22-й минуте – после навеса Косовского со штрафного Семенов головой переправил мяч в ворота. Команда с Киевщины едва не удвоила преимущество до перерыва, однако удар Сухоручко отразил Кудрик.

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Полесье во втором тайме имело неплохой момент Гуцуляка, который пробил выше ворот после классного заброса Таллеса. А на 59-й минуте Алексей технично остановил длинную передачу Бабенко в штрафной Левого Берега и выкатил Крушинскому фактически на пустые ворота – 1:1! Под конец игры Бабенко разбил голову в столкновении с Приходько – футболку жутко залило кровью, однако капитан Полесья сумел продолжить. А матч завершился ничьей.