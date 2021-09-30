Легия минимально победила Лестер в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов поединка Легия – Лестер на "Футбол 24".

Команды активно начали матч, обменявшись острыми выпадами. А на 31 минуте Эмрели отличился голом: после нехитрой комбинации нападающий корпусом оттеснил защитника и пробил в дальний угол – мяч от штанги оказался в воротах. Лестер пытался отыграться, особенно во втором тайме, однако так и не смог забить команде Харатина.

Лига Европы: Наполи с самым быстрым голом в истории турнира проиграл Спартаку, Легия Харатина шокировала Лестер

Таким образом, Легия набрала 6 очков после 2 туров и возглавляет группу C, а Лестер с 1 пунктом остался на последней позиции.