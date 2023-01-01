Челси и Ноттингем разошлись миром в поединке 18-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Ноттингем – Челси на "Футбол 24".

Ноттингем острее начал поединок, но именно Челси открыл счет во встрече – Стерлинг добил мяч в ворота после рикошета. Но после перерыва Орье шокировал лондонцев, классным ударом с лета пробив Кепу. Этот гол стал последним во встрече, и Челси начал 2023 год с ничьей.

Ноттингем удержал сенсационную ничью с Челси – лондонцы всё дальше от возвращения в борьбу за ЛЧ

Таким образом, Челси набрал 25 пунктов, оставшись на восьмом месте, а Ноттингем Форрест с 14 пунктами остался в зоне вылета.