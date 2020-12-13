Команда Юргена Клоппа не смогла обыграть Фулхэм в 12 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Победа над Фулхэмом гарантировала Ливерпулю единоличное лидерство в Премьер-лиге, но действующий чемпион довольствовался лишь одним пунктом в противостоянии с борцом за выживание.

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Именно Фулхэм открыл счет в середине первого тайма – Рид мощным ударом заставил капитулировать Алиссона. "Красные" отыгрались лишь в конце игры. Мохамед Салах реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. 1:1 – Ливерпуль набрал 25 очков и догнал Тоттенхэм, но уступает "шпорам" по разнице голов. Фулхэм пока 17-й – 8 баллов.