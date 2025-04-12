Александрия сыграла вничью с Рухом (1:1) в рамках 24-го тура УПЛ. Счет и обзор матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Александрия выглядела сильнее в начале игры, опасные моменты возникали у Беззеры и Шабанова, однако надежно в двух эпизодах сыграл кипер Руха. В конце первого тайма забить все же удалось – Мишнев пробил из-под защитника точно в угол ворот Ледвия.

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На 64-й минуте Рух сумел сравнять счет, Бубакар Фаал, который вышел на поле во втором тайме замкнул подачу от Карабина. 1:1. Лучший момент в игре в дальнейшем возник в Александрии, Козак бил по воротам, Рух снова спас голкипер. Последние минуты матча прошли в равной борьбе.

В итоге, Александрия не смогла обыграть Рух, а расстояние между двумя лидерами чемпионата отныне составляет 6 очков. Рух занимает 8-ю позицию с 30-ю очками.