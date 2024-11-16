"Неординарный игрок": украинский хавбек МЮ отметил талант Мудрика
Полузащитник Манчестер Юнайтед Зах Бауманн, который уже успел дебютировать за юношескую сборную Украины, высказал мнение относительно Михаила Мудрика.
"Я очень рад видеть украинцев в АПЛ и всегда их поддерживаю, когда попадаю на матчи с их участием. Наверное, чаще слежу за Мудриком, ведь он играет за Челси, это сильная команда, прямой конкурент МЮ.
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Мне интересно наблюдать за ним, Михаил имеет много замечательных качеств, и прежде всего – скорость. Да, иногда у него бывают хорошие игры, иногда – нет. Однако никто не сомневается, что это очень талантливый, неординарный игрок", – сказал Бауманн в интервью Украинскому футболу.
Напомним, что Михаил Мудрик присоединился к лондонцам в январе 2023 года. Всего украинец сыграл в 72 матчах, в которых забил девять голов и отдал девять ассистов во всех турнирах.
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