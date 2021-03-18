"Отыграть гандикап в два мяча будет крайне сложно. Учитывая силы команд и потенциал, Вильярреал – однозначный фаворит. Неопытные болельщики могут со мной не согласиться, указав на то, что соперник располагается в середине турнирной таблицы в Испании, а Динамо – возглавляет УПЛ.

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Впрочем, киевляне сейчас не могут конкурировать с такими командами по многим факторам. Нужно смотреть правде в глаза, объективно. Если дома Вильярреал добавит в движении и интенсивности, то Динамо полчаса будет отбирать мяч до первой содержательной комбинации.

"Желтая субмарина" не будет недооценивать этот поединок, ведь пробиться в Лигу чемпионов через Лигу Европы проще, чем через Ла Лигу. Получится оптимальный состав. Испанский клуб будет делать ставку на этот турнир. Тем более Унаи Эмери уже неоднократно поднимал над головой этот кубок.

Динамо будет сложно устоять. Матч с Зарей на выходных забрал очень много сил. Я бы на месте Луческу провел ротацию и дал главным игрокам отдых. Боюсь, чтобы хватило сил киевлянам, потому что очень плотный график. Впрочем, у Луческу своя голова.

Мое мнение – Динамо будет биться в Испании, но проиграет. Силы неравны, поэтому фаворит победит", – цитирует Заховайло bookmaker-ratings.

Напомним, в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы киевляне дома уступили испанцам (0:2).

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