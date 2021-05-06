Первая 45-минутка была достаточно активной в исполнении обеих команд, а довольно интересный эпизод случился на 38-й. Рефери назначил штрафной за якобы фол Кабаева на Ди Франко. Днепряне не увидели там нарушение правил и отдали мяч луганчанам, легко выполнив удар. Фэйр-плей в действии.

Заря минимально победила СК Днепр-1 благодаря вмешательству VAR – луганчане гарантировали себе бронзу УПЛ

После перерыва Игнатенко увидел перед собой прямую красную за грубый фол против Жунинью. А уже через несколько мгновений Тейлор сфолил в своей штрафной. Пенальти четко реализовал Юрченко. Заря набрала 47 очков и гарантировала себе бронзовые медали УПЛ 2020/21. СК Днепр-1, имея в активе 29 пунктов, остался восьмым.