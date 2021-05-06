Необычный штрафной, грубый фол и бронза луганчан в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Заря – 0:1
Заря минимально переиграла СК Днепр-1 в матче 25-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".
Первая 45-минутка была достаточно активной в исполнении обеих команд, а довольно интересный эпизод случился на 38-й. Рефери назначил штрафной за якобы фол Кабаева на Ди Франко. Днепряне не увидели там нарушение правил и отдали мяч луганчанам, легко выполнив удар. Фэйр-плей в действии.
Заря минимально победила СК Днепр-1 благодаря вмешательству VAR – луганчане гарантировали себе бронзу УПЛ
После перерыва Игнатенко увидел перед собой прямую красную за грубый фол против Жунинью. А уже через несколько мгновений Тейлор сфолил в своей штрафной. Пенальти четко реализовал Юрченко. Заря набрала 47 очков и гарантировала себе бронзовые медали УПЛ 2020/21. СК Днепр-1, имея в активе 29 пунктов, остался восьмым.