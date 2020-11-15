Напомним, перед поединком Лиги наций Украина – Германия в лагере "сине-желтых" обнаружили 5 положительных случаев COVID-19. Среди них два игрока Динамо – Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков, а также Виктор Коваленко с Андреем Ярмоленко. Ночью киевский клуб организовал специальный авиарейс, который доставил в Украину футболистов Динамо и менеджера сборной Украины Вадима Комардина.

Динамо сообщило телеканалы "Футбол" о распространении недостоверной информации о больных игроках сборной Украины

"Сразу после того, как тест на COVID-19 оказался положительным у пяти представителей сборной Украины, мы выяснили процедуру, по которой сборники могли быть доставлены домой.

Для начала следовало дождаться разрешения местных властей на то, чтобы инфицированные лица покинули территорию Германии. В день игры, 14 ноября, представитель местных властей Лейпцига сообщил, что разрешение получено, и ребята должны покинуть страну в ближайшее понедельника. Украинская ассоциация футбола сразу же заказала 180-местный самолет "Эмбраер", который с соблюдением медицинского протокола был готов перевезти сборников в Киев.

Телеканалы "Футбол" отреагировали на претензии Динамо относительно информации об эвакуации игроков сборной Украины

Параллельно с нами сконтактировался английский Вест Хэм, который сообщил, что берет на себя организацию доставки своего игрока, Андрея Ярмоленко, непосредственно в Лондон. Ярмоленко, к слову, вылетел в Лондон сегодня в первой половине дня, как и представитель Шахтера Виктор Коваленко на чартере, организованном УАФ, в Киев.

Вместе с Виктором должны были лететь и три динамовца – Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Вадим Комардин. Мы запланировали вылет на утро воскресенья, чтобы ребята спокойно посмотрели в своих гостиничных номерах матч Германия – Украина, а не ехали в аэропорт поздно ночью, как, собственно, и произошло. Необходимости экстренно эвакуировать динамовцев в субботу ночью не было никакой", – цитирует Таргонского официальный сайт УАФ.

"Кричуще неподобство та фатальний сигнал". Німецькі ЗМІ обурені поєдинком з Україною та поляризують Зінченка