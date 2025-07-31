Защитник Бешикташа Феликс Удохай рассказал как его команда готовилась к ответному матчу с Шахтером в квалификации Лиги Европы.

"Для нас противостояние с Шахтером – очень важная игра. Мы готовились несколько дней, анализировали видео. Нам надо действовать лучше тактически. Наша цель – выиграть и сократить отрыв в счете. У нас есть только один матч.

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Математически нам необходимо выиграть минимум с разницей в два мяча, чтобы сравнять общий счет. Наша первая игра была не самая лучшая. Теперь идем за победой.

В Стамбуле была первая встреча в сезоне. Нам нужны болельщики не только в домашних встречах, но и на выезде. И мы должны дать им что-то на замену, возможность наслаждаться игрой. Это наша работа, а их работа – поддерживать нас. Надеюсь, что в ближайшее время это будет обоюдное сотрудничество", – рассказал Удохай на пресс-конференции.

Напомним, что Шахтер победил Бешикташ в первой игре со счетом 4:2. Ответный матч состоится 31 июля, начало матча в 21:00 по киевскому времени.

Шахтер – Бешикташ: анонс ответного матча квалификации Лиги Европы