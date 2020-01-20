Гент без Яремчука: главный тренер растерян из-за травмы украинца

Главный тренер бельгийского Гента Йес Торуп оказался не готов к такому длительному отсутствию форварда своей команды Романа Яремчука.

"Роман Яремчук будет находиться вне игры несколько месяцев. После операции на травмированном ахилле футболисту не стоит спешить. Нам необходимо найти решение, как действовать без Романа", – цитирует Торупа официальный сайт клуба.

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24-летний футболист несколько недель назад травмировался и у него возникли проблемы с ахилловым сухожилием. После операции украинцу предстоит длительный процесс реабилитации. Медики прогнозируют Роману минимум 2-3 месяца на восстановление.

Напомним, Яремчук присоединился к Генту в августе 2017 года. В текущем сезоне он провел за свой клуб 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

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