По информации Takvim, сразу два стамбульских гранда – Фенербахче и Галатасарай – готовы побороться за подписание полузащитника Тоттенхэма Ива Биссумы.

Малийский футболист оказался вне приоритетов нового главного тренера лондонцев Томаса Франка, который перестраивает состав. Биссума присоединился к "шпорам" в 2022 году из Брайтона за сумму около 41 миллиона евро, но за два года так и не смог закрепиться в основе. По информации издания, Тоттенхэм оценивает своего хавбека в 25 миллионов евро. Кроме турецких клубов, интерес к игроку приписывают и Ювентусу.

Несмотря на кадровые потери в середине поля (Джеймс Мэддисон выбыл надолго, а Деяна Кулусевски до сих пор нет в обойме), Биссума потерял место после перехода Жоау Палиньи. К тому же накануне он получил повреждение на тренировке, о чем сам Франк сообщил после победы над Бернли (3:0): "К сожалению, Ив получил травму на тренировке вчера. Надо выяснить, насколько все серьезно".

Ожидается, что будущее полузащитника решится уже вскоре.

