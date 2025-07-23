Австрийский клуб Штурм заинтересовался центральным защитником Руха Богданом Слюбы ком, сообщает ТаТоТаке.

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Представители Штурма провели предварительную беседу с украинским футболистом и уже знакомы с его игрой после спарринга минувшим летом между командами. По информации источника, Рух не против рассмотреть вариант продажи Слюбыка, если получит заманчивое предложение от Штурма. Отметим, что Штурм в этом сезоне примет участие в ЛЧ

Богдан Слюбык является игроком Руха с 2020 года, а его контракт действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость примерно в 700 тысяч евро. В прошлом сезоне он принял участие в 16 матчах, однако не отметился голами или результативными передачами.

Напомним, Слюбик находился на просмотре в Динамо этой зимой, однако киевляне отказались от подписания игрока.

Богдан – воспитанник Карпат. В лагерь Руха перешел в октябре 2020 года (контракт до 30 июня 2027 года). В текущем сезоне провел за "желто-черных" 6 матчей. Имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборные Украины. Также вызывался в олимпийскую сборную. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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