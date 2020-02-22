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"Ненавижу просить красные, но игроку могли сломать ногу": Лэмпард – об очередном судейском произволе против Челси

19:01 122 Читати українською
"Ненавижу просить красные, но игроку могли сломать ногу": Лэмпард – об очередном судейском произволе против Челси
Фрэнк Лэмпард / Reuters

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард был разочарован решениями главного рефери Майкла Оливера и VAR в матче против Тоттенхэма (2:1).

15’ Оливье Жиру
48’ Маркос Алонсо
 
Антонио Рюдигер 89’
15’ Оливье Жиру
48’ Маркос Алонсо
89’ Антонио Рюдигер

"Это явно плохой знак, VAR действовал против нас в двух последних матчах (после поражения от Манчестер Юнайтед у Челси также было немало вопросов к судейству – прим.).

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Трудно кричать об этом, когда ты проиграл, но сегодня это видели все. Это очевидная красная карточка. Ненавижу просить красные, но игроку могли сломать ногу. Я не говорю о арбитров на поле, для этого есть VAR, чтобы решать такие ситуации, и это проблема", – цитирует Лэмпарда BBC.

Судейские решения не помешали Челси одержать победу и увеличить свой отрыв от Тоттенхэма до четырех очков.

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Теги
Англия Челси Челси Арбитры Видеоассистент арбитра (VAR) Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Челси - Тоттенхэм
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