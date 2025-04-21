"Я не согласен, что старт был хороший. Где-то 10-15 минут Шахтер нас прижал к собственным воротам, но хорошо, что мы вытерпели эти 15 минут и дальше уже больше контролировали игру, имели моменты и провели очень неплохой первый тайм, а затем и второй.

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Знаете, нам, возможно, даже помогла эта ситуация (просмотр VAR после незасчитанного гола Бондаренко). Долго смотрели, потому что они тоже мощно начали второй тайм, где-то прижали, и, думаю, эта пауза нам помогла. И, конечно, то, что отменило этот гол, придало нам сил. У нас не так много побед в чемпионате, каждая победа добавляет настроения и уверенности в своих силах. И немножко помогли Александрии сегодня.

Не скажу, что очень плохой матч от Шахтера, в турнирной таблице – так, поражение, но они делали очень много атак, а мы неплохо оборонялись и реализовали свои моменты, потому что если бы засчитали второй мяч – все могло бы сложиться иначе. Не считаю, что была провальная игра от них", – сказал Третьяков для ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, после победы Колоса над Шахтером (4:2) отставание "горняков" от Динамо увеличилось до 10-ти очков, а от Александрии – до 4-х. Сейчас Колос занимает десятую строчку в турнирной таблице УПЛ.

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