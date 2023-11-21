"Как я справился с давлением итальянцев в первом тайме? Благодаря своей замечательной команде. К сожалению, этого оказалось недостаточно. Сегодня для путевки на Евро нам не хватило одного точного удара. Миллион процентов.

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К сожалению мы не смогли забить, но я очень рад за свою команду, ребята выложились на максимум. Немного не хватило. У нас будет второй шанс, и теперь мы снова увидимся в марте. Но это никоим образом не успокаивает, все играли только на победу. Когда есть шанс выйти на Евро напрямую, надо им пользоваться – здесь и сейчас. Очень хотелось победить именно сегодня...", – сказал Трубин в интервью Megogo.

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