"Немножко хр*ново, что не сделал хет-трик", – Холанд покорил Англию бранным комментарием после отличного старта в АПЛ
Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд слова підбирає значно гірше, ніж позицію на полі.
"Хороший старт. Не знаю, что еще сказать. Сезон только начался, а я уже забиваю, и это хорошо. Надо продолжать в том же духе. Мы прогрессируем каждый день и будем сильнее.
Можно и было лучше. Я мог оформить хет-трик. Немножко хр*ново, что не оформил, но это такое", – сказал Холанд в послематчевом комментарии для Sky Sports. Видео мгновенно стало вирусным.
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Репортер сделал замечание Эрлингу, чтобы тот подбирал слова. Норвежец засмеялся и еще раз выругался: "Ой, бл*ха, простите. В этой стране я не сильный оратор".
Холанд в дебютном матче АПЛ отличился двумя голами в ворота Вест Хэма и обеспечил Манчестер Сити победу. Чемпионы Англии купили его у Борусии Д за 60 млн евро.
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