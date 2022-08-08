"Хороший старт. Не знаю, что еще сказать. Сезон только начался, а я уже забиваю, и это хорошо. Надо продолжать в том же духе. Мы прогрессируем каждый день и будем сильнее.

Можно и было лучше. Я мог оформить хет-трик. Немножко хр*ново, что не оформил, но это такое", – сказал Холанд в послематчевом комментарии для Sky Sports. Видео мгновенно стало вирусным.

Манчестер Сити раздавил Вест Хэм на выезде – Холанд дебютировал в АПЛ разрывом на грани покера, но уже требует большего

Репортер сделал замечание Эрлингу, чтобы тот подбирал слова. Норвежец засмеялся и еще раз выругался: "Ой, бл*ха, простите. В этой стране я не сильный оратор".

Холанд в дебютном матче АПЛ отличился двумя голами в ворота Вест Хэма и обеспечил Манчестер Сити победу. Чемпионы Англии купили его у Борусии Д за 60 млн евро.

Холанд vs Нуньес: кто больше опустошит кошельки Манчестер Сити и Ливерпуля