"Не могу сказать, что для Ворсклы и АИКа это удачный жребий. Будет трудная игра достойных соперников. Правда, пока не знаю, как на полтавской команде отразится смена тренера. Несколько странная перестановка, если честно. Кстати, хочу пожелать Юрию Максимову найти хорошую работу.

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При этом скрипник тоже хороший специалист. Однако, как его приход отразится на игровом стиле полтавчан, сейчас предположить сложно. То, что Скрипник талантливый тренер, это однозначно. А как сложится его работа, зависит от внешних факторов. Внутри клуба, я думаю, все нормально, раз он берет такого тренера. Значит, ресурсы у Ворсклы есть", – поделился Евтушенко в интервью Fanday.

Напомним, Ворскла встретится с АИКом во втором квалифайраунде Лиги конференций – матчи состоятся 21 и 28 июля соответственно.

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