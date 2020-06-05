"Немного стал испанцем": Кроос оригинально сравнил менталитет немцев и испанцев

Полузащитник Реала Тони Кроос рассказал о культурных различиях между испанцами и немцами.

"Считают ли меня "типичным немцем" в Испании? С точки зрения испанцев – возможно. С точки зрения немцев я, вероятно, уже стал немного испанцем. Испанцы более расслаблены, и я сам тоже немного расслабился.

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Но я все еще за абсолютную пунктуальность, хотя в Испании к этому относятся проще. Опоздать на 10 минут абсолютно нормально. Когда я прихожу на командные сборы за три минуты до начала, то в Испании я приду первым, а в Германии я буду последним.

Испанцы также обнимаются и целуются со всеми, а я человек немного другого типа. Возможно, это небольшая немецкая часть во мне. Это не значит, что мне не нравятся мои одноклубники, просто не нужно такого экстремального физического контакта", – поделился Кроос в комментарииGQ.

Отметим, что в текущем сезоне Кроос провел 33 матча за Реал, записав в свой актив 5 голов и 9 ассистов.

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