"Не припомню, когда мы нанесли столько ударов за матч (36 выстрелов, из которых 14 – в створ ворот, – Футбол 24). Есть над чем работать, двигаемся дальше. Конечно, хотели победить Болгарию, потому что играли в Одессе. Предстоят более важные цели, поэтому нужно готовиться к следующей игре.

Сборная Украины провела тренировку после возвращения из Одессы

Я давно не играл в центре, поскольку в Аталанте уже давно играю больше атакующего игрока. Немного непривычно, но я очень хорошо знаю эту позицию и что нужно делать. Я понимаю, как играют партнеры по команде, поэтому для меня это не было проблемой.

В Боснии будет совсем другая игра, поэтому из встречи с Болгарией нужно взять только позитив и ничего другого. Это будет важнейший матч, который мы должны выигрывать", – сказал Малиновский в комментарии vZbirna.

Напомним, поединок с боснийцами состоится 16 ноября. Начало встречи в 21:45.

Украина – Болгария: 40 ударов, феноменальный футбол – дебютант и Малиновский впечатляют, подвиг сына на глазах легенды