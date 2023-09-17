Нападающий Аль-Халяля Александар Митрович уверяет, что переезд на Аравийский полуостров стал шагом вперед в его карьере.

"Когда я получил предложение от Аль-Хиляля, я обсудил это со своей семьей. Отказаться было невозможно.

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У меня нет ностальгии по Англии – я играл там много лет. Я счастлив, что наконец-то пришел в топ-клуб. Аль-Хиляль здесь, в Азии, по статусу немного напоминает мадридский Реал в Европе", – цитирует Митровича Gazzetta Dello Sport.

Напомним, серб очень тяжело пробивал себе путь в Саудовскую Аравию. Митрович даже отказывался играть за Фулхэм, который не отпускал форварда в Аль-Хиляль. В конце концов клубы смогли закрыть трансфер. Александар уже успел сыграть за новый клуб 5 матчей, в которых забил 5 голов и отдал ассист.

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