"Немедленно в тюрьму, мне больше нечего сказать. Апелляция еще возможна. Но утечка аудио, люди. Что еще вы хотите? Тюрьма. Ни одному насильнику нельзя аплодировать. Парень хочет вернуться на поле, чтобы изобразить героя", – цитирует министра изданий G1.globo.

Робинью неожиданно покинул Сантос – экс-звезда сборной Бразилии подписал контракт неделю назад

Напомним, в ноябре 2017 года Робинью был приговорен к 9 годам лишения свободы. Фемида признала бразильца и его пятерых друзей виновными в сексуальном насилии в отношении албанского женщины 22 января 2013 г. в Милане. Робинью не признал своей вины и подал апелляцию. Сейчас суд начал рассмотрение апелляционных жалоб обвиняемых.

К слову, 11 октября футболист подписал контракт с Сантосом, который был расторгнут через 6 дней, чтобы футболист смог сосредоточиться на своей защите в суде и чтобы не распугать спонсоров клуба.

Від найбагатшого гравця АПЛ до нижчої зарплати, ніж в Україні, – останні кроки "нового Пеле" у великому футболі