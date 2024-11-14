Санкт-Паули закрыл свой аккаунт в Твиттере. В официальном заявлении клуба сказано: "Владелец социальной сети Илон Маск превратил комнату для дискуссий в усилитель ненависти, который также может повлиять на федеральную избирательную кампанию. Легенды о расизме и заговоре распространяются беспрепятственно или даже курируются. Оскорбления и угрозы редко наказываются и преподносятся как предполагаемая свобода выражения мнений.

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После своей победы на выборах президента США Дональд Трамп также заявил, что сделает Маска главой вновь созданного органа власти. Маск уже активно поддерживал Трампа во время избирательной кампании, в том числе с помощью Твиттера. Можно предположить, что Твиттер также будет продвигать авторитарный, человеконенавистнический и праворадикальный контент в федеральной избирательной кампании и таким образом манипулировать общественным дискурсом.

Футбольный клуб Санкт-Паули уже ограничил использование Твиттера и, прежде всего, разместил политические заявления в поддержку разнообразия и инклюзивности, чтобы противостоять ненависти. Теперь клуб прекратит свою деятельность в соцсети. Аккаунт больше не используется. Однако контент за последние одиннадцать лет должен оставаться в сети, поскольку он имеет историческую ценность.

Мы призываем подписчиков платформы перейти на BlueSky. Английская учетная запись ФК Санкт-Паули также будет своевременно доступна на BlueSky".

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