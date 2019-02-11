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Немецкий клуб следил за Цыганковым на зимних сборах, – ТаТоТаке

11 февраля 19:48 737 Читати українською
Немецкий клуб следил за Цыганковым на зимних сборах, – ТаТоТаке
Виктор Цыганков / dynamo.kiev.ua

Новый ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о заинтересованности в Викторе Цыганкове одного из немецких клубов.

По информации журналиста, за молодым динамовцем на зимних сборах внимательно наблюдал один из немецких клубов, имя которого не называется. Скауты команды посещали почти каждый матч Динамо. Однако немецкий клуб не был в восторге от игры Цыганкова и отказался от его подписания.

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К слову, в текущем сезоне в активе вингера Динамо 28 матчей за киевлян во всех турнирах, Виктор отметился 11 голами и 8 результативными передачами.

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Кроме того, Цыганков был признан лучшим игроком Динамо и лучшим молодым игроком Украины в 2018 году.

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