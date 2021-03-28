Немецкий голкипер привез курьезный гол на Евро U-21 – Клюйверт не поверил своему счастью
14:19 - Читати українською
Вратарь Майнца Финн Дамен стал антигероем матча молодежных команд Германии и Нидерландов.
В поединке группового этапа Евро U-21 Германия – Нидерланды соперники расписали боевую ничью (1:1).
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Стоит отметить гол номинальных гостей. Голкипер немцев Финн Дамен неуклюже выбивал мяч, чем вывел игрока соперников Джастина Клюйверта на пустые ворота. Хавбек результативно воспользовался таким подарком от горе-голкипера.
Несмотря на потерю очков, Германия остается лидером группы А Евро U-21.
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