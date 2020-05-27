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Немецкий футбольный союз объявил даты полуфинальных матчей Кубка страны

14:40 6 Читати українською
Немецкий футбольный союз объявил даты полуфинальных матчей Кубка страны
Бавария – Айнтрахт / Фото из открытых источников

Стало известно, когда в Германии состоятся кубковые поединки 1/2 финала турнира.

Официальное расписание полуфинала Кубка Германии было опубликовано на странице турнира в социальной сети Твиттер.

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Напомним, на этой стадии турнира сыграют Бавария, Байер, Айнтрахт и Саарбрюккен. В частности на 9 июня запланирован поединок Саарбрюккен – Байер, а на следующий день встретятся Бавария и Айнтрахт.

К слову, действующим обладателем Кубка Германии является именно Бавария, которая в финале прошлого сезона разгромила РБ Лейпциг со счетом 3:0.

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Бавария Бавария Байер Байер Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Германия Саарбрюкен Саарбрюкен Кубок Германии 2019/20
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