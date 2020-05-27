Немецкий футбольный союз объявил даты полуфинальных матчей Кубка страны

Стало известно, когда в Германии состоятся кубковые поединки 1/2 финала турнира.

Официальное расписание полуфинала Кубка Германии было опубликовано на странице турнира в социальной сети Твиттер.

Ливерпуль не готов платить клаусулу за Вернера – РБ Лейпциг не собирается идти на уступки

Напомним, на этой стадии турнира сыграют Бавария, Байер, Айнтрахт и Саарбрюккен. В частности на 9 июня запланирован поединок Саарбрюккен – Байер, а на следующий день встретятся Бавария и Айнтрахт.

К слову, действующим обладателем Кубка Германии является именно Бавария, которая в финале прошлого сезона разгромила РБ Лейпциг со счетом 3:0.

Боруссия Д – Бавария: шедевр Киммиха дарит Мюнхену титул и приговаривает Фавра, канадский монстр, ужасный вечер Холанда