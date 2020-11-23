После поражения от Испании в Лиге наций со счетом 0:6 Немецкий футбольный союз (DFB) решил досконально изучить состояние дел в национальной команде.

"Президиум DFB единогласно принял график для сбора, оценки и обсуждения результатов национальной команды. Это также дает главному тренеру сборной время и эмоциональную дистанцию, чтобы принципиально разобраться с текущей ситуацией в команде. Не только в спортивном плане проанализировать причины тяжелого поражения в Севилье, но и в личном – справиться с собственным разочарованием. Это часть процесса.

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На заседании президиума DFB 4 декабря Оливер Бирхофф, генеральный менеджер сборной Германии, представит и оценит текущее состояние национальной команды. Это будет включать в себя опыт поражения от Испании, а также общее развитие команды за последние два года. DFB предоставит информацию о результатах консультаций и следующих шагах в подходящее время", – говорится в заявлении на официальном сайте DFB.

Напомним, в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Германии безвольно уступила Испании, пропустив в свои ворота шесть "сухих" мячей.

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