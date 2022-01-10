Немецкий рефери Феликс Цвайер поставил на паузу свою судейскую карьеру, сообщает Spiegel.

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Недавно вокруг Цвайера разгорелся скандал после матча Боруссия Д – Бавария (2:3), где арбитр принял ряд сомнительных решений, за что был раскритикован игроками "шмелей". Полузащитник дортмундцев Джуд Беллингем вообще вспомнил, что раньше Цвайер был замешан в договорных матчах.

После 18 туров Бундеслиги Бавария лидирует в таблице, опережая Боруcсию на 6 очков.

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