Немецкий арбитр приостановил карьеру после скандального матча Боруссия Д – Бавария
11:11 - Читати українською
Феликс Цвайер решил временно повесить свисток на гвоздь.
завершено
5’ Юлиан Брандт
48’ Эрлинг Холанд
Кингсли Коман 44’
5’ Юлиан Брандт
44’ Кингсли Коман
48’ Эрлинг Холанд
Немецкий рефери Феликс Цвайер поставил на паузу свою судейскую карьеру, сообщает Spiegel.
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Недавно вокруг Цвайера разгорелся скандал после матча Боруссия Д – Бавария (2:3), где арбитр принял ряд сомнительных решений, за что был раскритикован игроками "шмелей". Полузащитник дортмундцев Джуд Беллингем вообще вспомнил, что раньше Цвайер был замешан в договорных матчах.
После 18 туров Бундеслиги Бавария лидирует в таблице, опережая Боруcсию на 6 очков.
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