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Немецкие клубы смогли показать 100-процентный результат на старте плей-офф еврокубков – такого не случалось 30 лет

15:37 86 Читати українською
Немецкие клубы смогли показать 100-процентный результат на старте плей-офф еврокубков – такого не случалось 30 лет
Игроки Баварии / Сайт клуба

Представители Бундеслиги сверхуспешно провели свои первые матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Все шесть немецких клубов одержали победы в своих противостояниях. Последний раз такое случалось в 1989 году, информирует официальный сайт Бундеслиги.

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В Лиге чемпионов Боруссия Д, РБ Лейпциг и Бавария разобрались с ПСЖ, Тоттенхэмом и Челси соответсвенно. Еще три победы немецкие команды добыли в Лиге Европы. Айнтрахт Ф разгромил Зальцбург, Вольфсбург разобрался с Мальме, а Байер одолел Порту.

Напомним, пока Бундеслига потеряла лишь одного представителя в еврокубковом сезоне 2019/20 – Боруссия М не смогла преодолеть групповой этап Лиги Европы.

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