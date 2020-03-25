Гранды Бундеслиги выделят значительную сумму для других немецких клубов

4 немецкие топ-клубы отличились благотворительным поступком.

Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг и Байер собрали 20 млн евро, чтобы помочь своим коллегам по немецкому цеху в условиях карантина, сообщает Bild.

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Руководство Бундеслиги распределит эти средства между клубами первого и второго дивизионов, которые больше всех финансово пострадают от вынужденной паузы в чемпионатах. Напомним, из-за эпидемии коронавируса клубы недополучают выплаты за трансляции, спонсорские контракты и продажу билетов.

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