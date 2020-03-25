toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Гранды Бундеслиги выделят значительную сумму для других немецких клубов

21:39 30 Читати українською
Гранды Бундеслиги выделят значительную сумму для других немецких клубов
Боруссия Д – Бавария / Фото bild

4 немецкие топ-клубы отличились благотворительным поступком.

Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг и Байер собрали 20 млн евро, чтобы помочь своим коллегам по немецкому цеху в условиях карантина, сообщает Bild.

Нойер заявил, что игроки Баварии должны пойти на жертвы в условиях пандемии коронавируса

Руководство Бундеслиги распределит эти средства между клубами первого и второго дивизионов, которые больше всех финансово пострадают от вынужденной паузы в чемпионатах. Напомним, из-за эпидемии коронавируса клубы недополучают выплаты за трансляции, спонсорские контракты и продажу билетов.

Малиновский оказался в эпицентре ужаса – коронавирус полностью парализовал Бергамо

blog_ava
Скрипник возглавит Динамо, стороны согласовали условия сотрудничества, – журналист
18:10
778
Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг коронавирус Бавария Бавария Байер Байер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
13
мин
Грузия
19:00
Беларусь
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук