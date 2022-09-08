Во Францию ​​прибыло около 10 тысяч. Днем они устроили беспорядки на улицах Ниццы, а вечером продолжили творить произвол уже на трибунах стадиона.

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Около 50 фанатов Кельна с масками на лицах напали на сектор Ниццы. Произошла массовая драка. Капитаны обеих команд попытались утихомирить фанатов, но этот шаг не дал ожидаемого результата.

В конце концов матч не смог начаться в 19:45. В 20:40 команды получат вторую попытку. Однако если ситуация повторится, игру окончательно отменят. SportBuzzer.