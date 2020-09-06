Для немецких болельщиков даже спарринги любимой команды становятся самым принципиальным противостоянием.

Пока футболисты немецкой Арминии и нидерландского Гронингена в спарринге проверяли готовность игроков к новому сезону, активные фаны этих клубов решили проверить на прочность подбородок друг друга.

Луческу: Мне нет дела до ультрас Динамо, которых кто-то подталкивает сзади

Болельщики устроили драку посреди улицы. Для нанесения вреда противнику использовались все средства, начиная со стульев местных кафе, заканчивая велосипедами.

К счастью или к сожалению, в современном околофутболе все реже случаются такие схватки.

"Мене дивує мовчання Мілевського – це ганебно": керівника Трибуни 15 годин катував білоруський ОМОН – шокуюче інтерв’ю