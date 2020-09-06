Немецкие фанаты устроили эпичное побоище гостям из Нидерландов – "товарищеская встреча" с летающими стульями
Для немецких болельщиков даже спарринги любимой команды становятся самым принципиальным противостоянием.
Пока футболисты немецкой Арминии и нидерландского Гронингена в спарринге проверяли готовность игроков к новому сезону, активные фаны этих клубов решили проверить на прочность подбородок друг друга.
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Болельщики устроили драку посреди улицы. Для нанесения вреда противнику использовались все средства, начиная со стульев местных кафе, заканчивая велосипедами.
К счастью или к сожалению, в современном околофутболе все реже случаются такие схватки.
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