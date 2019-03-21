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Немецкие болельщики красиво попрощались с бывшими игроками сборной

09:30 135 Читати українською
Немецкие болельщики красиво попрощались с бывшими игроками сборной
Мюллер, Хуммельс и Боатенг / ТАСС

Перед товарищеским матчем Германия – Сербия зрители Фольксваген-Арены устроили красивый перфоманс в адрес Мюллера, Боатенга и Хуммельса.

Товарищеские матчи
Германия
1
1 : 1
1
Сербия
21:45 20:03:2019
завершено
69’ Леон Горецка
 
Лука Йович 12’
Милан Павков 94’

Поклонники сборной Германии решили красиво попрощаться с Томасом Мюллером, Матсом Хуммельсом и Жеромом Боатенгом, изложив их номера и слово "Спасибо". Отметим, что матч против Сербии завершился ничейным счетом 1:1.

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Напомним, в начале марта Йоахим Лёв сообщил на пресс-конференции, что многолетние лидеры команды Мюллер, Хуммельс и Боатенг больше не будут вызываться в сборную, поскольку планируется перестройка команды.

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Германия Германия Товарищеские матчи Германия - Сербия Томас Мюллер Томас Мюллер Матс Хуммельс Матс Хуммельс Жером Боатенг Жером Боатенг Йоахим Лёв Йоахим Лёв
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