"Немцы? А что немцы? Мы победили в 45-м": Алиев – о поединке Украина – Германия
19:12 - Читати українською
Бывший игрок Динамо Александр Алиев в своем стиле прокомментировал поединок Украина – Германия в рамках 3-го тура Лиги наций.
"Проиграли Франции и ничего страшного. Скоро выиграем.
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Зачем вы начинаете убивать сборную? Ну, проиграли, что тут такого. Немцы? А что немцы? Мы же победили в сорок пятом ... (1945 году – прим.)", – сказал Александр Алиев в комментарии Sport Arena.
Уже сегодня, 10-го октября, сборная Украины встретится с командой Германии в рамках 3-го тура Лиги наций. Начало матча в 21:45.
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