"Проиграли Франции и ничего страшного. Скоро выиграем.

Шевчук оценил сборную Германии, вспомнив поединок 4-летней давности в "сине-желтой" футболке

Зачем вы начинаете убивать сборную? Ну, проиграли, что тут такого. Немцы? А что немцы? Мы же победили в сорок пятом ... (1945 году – прим.)", – сказал Александр Алиев в комментарии Sport Arena.

Уже сегодня, 10-го октября, сборная Украины встретится с командой Германии в рамках 3-го тура Лиги наций. Начало матча в 21:45.

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