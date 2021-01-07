"Сейчас для меня тренер номер один это Вирт, потому что я играю за его команду. Если бы его не было в Вересе, то я бы туда не перешел.

Немчанинов признался, почему в свое время согласился на переход в российский клуб

Это была его инициатива, он меня хотел видеть в коллективе. У меня с ним есть полное взаимопонимание.

Кроме Вирта назву еще Кучука и Санжара. А Виталий Владимирович Кварцяный? Он отдельно, как Дон Корлеоне. Тренер-отец", – сказал Немчанинов в интервью изданию "Брутальный футбол".

Напомним, Немчанинов – воспитанник Динамо. К Вересу присоединился в сентябре 2020 года как свободный агент. Кроме ровенской команды успел поиграть за овидиопольский Днестр, винницкую Ниву, кропивницкую Зирку, луцкую Волынь, одесский Черноморец, донецкий Олимпик, черниговскую Десну, львовский Рух, российские Крылья Советов и словацкую Нистру.

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