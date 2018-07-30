Неймар рассказал о критике из-за симуляции – трогательный монолог

Форвард сборной Бразилии Неймар совместно со спонсором выпустил видеоролик, в котором признал, что его справедливо критиковали за симуляции на ЧМ-2018.

"Внутри меня, как и раньше, маленький мальчик. Иногда он ослепляет всех величием, иногда – раздражает. Я борюсь за то, чтобы этот мальчик оставался живым. Возможно, вы думаете, что я слишком часто падаю на газон. Но правда в том, что я не падаю – я распадается на части. И это ранит сильнее, чем то, когда тебе наступают на голеностоп, хотя ты только что перенес операцию.

Тухель рискует серьезно разозлить Неймара – наставник ПСЖ ввел новые интересные правила

Мне понадобилось время, чтобы принять вашу критику. Понадобилось время, чтобы посмотреть на себя в зеркало и стать новым человеком. Но теперь я здесь, и мое сердце широко открыто. Я упал, но только тот, кто упал, может подняться. Вы можете по-прежнему бросать в меня камни. Или вы можете отложить камни в сторону и помочь мне подняться. Потому что, друг, когда я встану на ноги – вся страна поднимется вместе со мной", – сказал Неймар.

ФИФА объявила 10 претендентов на звание лучшего игрока года с большой сенсацией