Наставник "сине-желтых" Александр Петраков уверен, что выступления за национальную команду должны быть самой большой мечтой для любого футболиста.

"Я человек открытый и прямой. Могу рассказать о ситуации с Цитаишвили. В свое время во время турнира Лобановского он уверял, что не будет играть за сборную Грузии. Но, как видите, прошло время, и Гио пошел другим путем. Он сделал свой выбор, его осуждать не буду.

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То же самое касается и Шуранова. Нельзя уговаривать и просить кого-то, чтобы он играл за свою страну. Здесь должно быть что-то украинское внутри, в душе", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Напомним, Эрик Шуранов принял решение выступать за сборную Германии, а Георгий Цитаишвили уже даже успел получить дебютный вызов в сборную Грузии.

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