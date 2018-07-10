"Нельзя наказывать за любовь к Украине" – под посольством Хорватии провели митинг в поддержку Виды и Вукоевича

Под посольством Хорватии в Киеве состоялась анонсированная акция в поддержку Домагоя Виды и Огнена Вукоевича. Правда, она не была многочисленной. К дипломатическому представительству Хорватии в столице Украины во вторник пришло пару десятков активистов организации "Ветеранское братство" и "Национальной дружины", а также несколько неравнодушных людей.

Митингующие развернули под посольством флаги Украины и Хорватии, а также баннеры с критикой в ​​адрес ФИФА. Например, с красноречивым вопросом "ФИФА+Путин?».

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Они передали представителю охраны посольства Хорватии свои обращения по поводу ситуации вокруг видео-обращение Виды и Вукоевича с лозунгом "Слава Украине!".

"Это политика чистой воды, которая идет от российского заказчика. Мы хотели бы передать вам наше обращение, надеемся, что мы поможете донести это и ситуация выровняется. Нельзя наказывать людей за любовь к Украине, они имеют право выражать свое мнение.

В этом письме мы объяснили, что лозунг "Слава Украине!" не является экстремистским. Нельзя наказывать людей за их решение поддерживать любого. Они не нарушали никаких международных норм. Они сказали в своем видеообращении, что посвящают победу украинском. Они имеют на это право? Есть здесь политика? Они также могли сказать, что посвящают победу другой стране. Они играли в киевском Динамо. Они могут посвятить победу своим друзьям с Динамо? Могут. Где написано, что не могут?

"Слава Украине!" – это политический лозунг или, возможно, это эмоциональный лозунг? Может, это какой-то символ нашей державы? Они могли сказать, например, "Viva La France!". Эта ситуация притянута за уши", – сказал руководитель "ветеранского братства" Дмитрий Шатровский, передавая обращение.

"Искренне благодарю вас за это обращение. Я лично поддерживаю вас. Как бывший ветеран силовых структур Хорватии, я понимаю ваши эмоции", – сказал в ответ сотрудник охраны посольства.

Поддержать хорватских футболистов также пришел гражданин Хорватии Томислав, одетый в футболку национальной сборной своей страны. Он 15 лет является активным болельщиком загребского Динамо и своей сборной

"Это нормально, ребята поддерживают Украину. Заявление Хорватского футбольного союза я считаю неправильной и непродуманной. Это политика. Говорят, что надо не смешивать спорт с политикой, но это и есть политика. Увольнение Вукоевича – это политика", – считает он.

Руслан, отец которого является хорватом и проживший некоторое время в этой стране, считает, что сложилась крайне несправедлива ситуация.

"В призывах "Слава Украине!", конечно, ничего плохого нет. Наоборот, надо Украину поддержать в этой геополитической ситуации. Со стороны Хорватии, которая имела аналогичный, похожий исторический опыт на международной арене, это было бы логично. А реакция той же ФИФА нелогичная , потому что ничего плохого в фразе "Слава Украине!" нет.

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С другой стороны, это имеет определенный дискриминационный характер по отношению к Украине, потому что любая международная поддержка Украины почему-то воспринимается как оскорбление России", – отмечает он.

Руслан считает, что эта ситуация может быть связана с решением бизнес-вопросов, в чем принимает участие власть Российской Федерации. Имеется в виду история, когда российские банки Сбербанк и ВТБ получили почти половину акций крупнейшего хорватского продуктового риэлтора Agrokor в обмен на списание части его долга. Сбербанк России является крупнейшим кредитором этой компании.

"С другой стороны, они не хотят прибегать к определенным провокациям. Ведь когда представители сборной другой страны заступаются за Украину, то это может противоречить той картинке, которая подается российскими СМИ и идеологами с РФ", – подчеркнул Руслан.